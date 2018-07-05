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05.07.2018 22:22
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Подполковнику СКР добро на взятку дала таможня. Арест следователя прошел без лишних ушей

Подполковник СКР Роман Русаков арестован в Петербурге по делу о взятке 5 млн рублей. Бегавшая за ним полгода ФСБ отдает должное навыкам конспирации.

Подполковнику СКР добро на взятку дала таможня. Арест следователя прошел без лишних ушей

5 июля Русакова томительно ждали в Петроградском суде. Невысокий следователь ГСУ СК Петербурга вызывал сидевших в Range Rover сотрудников УФСБ на перекур, заискивающе поддерживал разговор, но выглядел мальчишкой на фоне упитанных фигур. Оставаясь в одиночестве, нервно вышагивал по коридору и в седьмом часу вечера вспомнил о чем-то важном. Позвонил, услышал женский голос и с опаской спросил: «Слушай, а я сегодня должен Тёму забирать?»

Русакова доставили с явным опозданием, подняли в наручниках на четвертый этаж. Он молчаливо отреагировал на излюбленный прием телевизионщиков: «Скажите, вас подставили?»

В зал вошла женщина с грудным ребенком. Помощник судьи подошел к ней и вежливо попросил выйти: «Уголовное судопроизводство – не для детей».

Следователь, явно увлеченный своими мыслями, занялся переписыванием УПК, попросив наложить запрет на аудиозапись.

Физическое присутствие прокурора тоже не означало присутствия мыслительного, и он призвал судью защитить права обвиняемого и упомянул статью Конституции, в которой говорится о защите чести и доброго имени.

Прокурор и следователь сошлись на том, что арест Русакова не для лишних ушей. Расследование только началось, и освещение в СМИ, судя по их выступлениям, может развалить дело. Они попросили закрыть процесс.

Подполковник СКР Роман Русаков арестован по делу о взятке
Подполковник СКР Роман Русаков арестован по делу о взятке
Александр Ермаков

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Русаков, как показалось, благодарно взглянул из-за решетки на молоденького коллегу. Три его адвоката дружно закивали в знак согласия.

Нервозность ораторов, видимо, передалась судье. Артем Бродский удовлетворил ходатайство частично. Он постановил закрыть заседание лишь на время исследования материалов предварительного расследования, которые, по его словам, «могут содержать тайну следствия», и сразу же попросил слушателей на выход. Процесс вроде не закрыл, но всех удалил. Исхитрились только сотрудники УФСБ. Они представились конвойной группой, хотя «кенгуруха» с надписью «СКА» меньше всего выдавала в них полицейских.

В соседнем зале судья Алена Смелянец избирала меру пресечения предполагаемому посреднику. 56-летний Мушег Товмасян хорошо известен в таможенном мире, о его связях ходят легенды. «Зачем меня снимают?» – метался он по клетке. Оперативники тоже наставили на него смартфоны и прокомментировали с издевкой: «Миша-телезвезда».

Предполагаемый посредник Мушег Товмасян
Предполагаемый посредник Мушег Товмасян
Александр Ермаков

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По версии следствия, Русаков имел тесный контакт с Товмасяном, и повод укрепить отношения нашелся в конце декабря 2017 года. На таможенном посту «Торфяновка» микроавтобус Mercedes Sprinter был остановлен для спецдосмотра. В салон подсел оперативник Выборгской таможни. Водитель, гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен, и пассажир Николай Шуляр на досмотр не согласились, протаранили шлагбаум и скрылись, а таможенника выкинули на ходу.

Возглавляемый Русаковым Ленинградский следственный отдел Северо-Западного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по статье 318 часть 2 УК «Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти». Вииникайнен и Шуляр были арестованы. Русаков и Товмасян чуть ли не сразу, если верить следствию, будто бы принялись обсуждать возможное освобождения Шуляра из-под стражи при выплате гонорара. Дело вела следователь по особо важным делам Нужная, но Русаков имел влияние на подчиненную.

Товмасян с 19 по 29 марта 2018 года провел переговоры с и.о. начальника отдела по противодействию коррупции Выборгской таможни СЗТУ Захаровым и сообщил о личных знакомствах с Русаковым и его возможности повлиять на меру пресечения и квалификацию. Предложил Захарову выйти на знакомых Шуляра, обозначить ценник 5 млн рублей и лично передать деньги Русакову. Таможенник согласился.

27 июня Русаков, Товмасян и Захаров встретились у Финляндского вокзала и обговорили детали сделки. Через пару дней подполковник принял у себя в служебном кабинете на Пионерской улице посетителя Невиданова, который выступил поручителем от Шуляра: дескать, деньги будут.

В половине двенадцатого дня 4 июля Невиданов принес в кафе «Барвинок» на улице Мира оговоренную сумму, из которой только 100 тысяч рублей были настоящими, а остальное – муляж. Товмасян забрал деньги, его задержали. Одновременно пришли и к Русакову.

Таможенник Захаров и поручитель Невиданов участвовали в оперативном эксперименте ФСБ, они свидетели. Без них выманить Русакова было бы проблематично. Он, как считают в ГСУ СК Петербурга, отлично владеет навыками конспирации. Предпочитал не общаться по личному телефону, часто не приезжал на встречи и переносил их, а на самые опасные свидания отправлял Товмасяна.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Русакова арестовали на два месяца, до 3 сентября. Обвинение по статье 290 часть 6 УК «Получение взятки» ему предъявлено.

Товмасян, уточняет пресс-служба, свою роль посредника признает, но он тоже арестован.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"

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