Роскомнадзор проверит утечку данных россиян в Google

Федеральная служба собирается выяснить, почему информация из сервиса Google Docs появилась в поиске Яндекса.

Об этом 5 июля сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В компанию Яндекс был направлен запрос по поводу утечки информации американского сервиса. В ближайшее время чиновники обещали опубликовать итоги своего расследования.

Ранее пользователи интернета заметили, что поисковая система Яндекс позволяет искать информацию в Google Docs, которые не защищены настройками приватности. Таким способом удалось обнаружить пароли от учетных записей и даже телефоны чиновников.

В Google отрицают свои виновность в утечке, отмечая, что поисковики могут индексировать документы, которые пользователи сами сделали открытыми.