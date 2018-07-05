СМИ: Путин и Трамп встретятся в президентском дворце в Хельсинки
Саммит президентов России и США состоится в понедельник, 16 июля, в президентском дворце в самом центре финской столицы. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Белый дом. Власти Финляндии место пока не подтвердили.
Дональд Трамп прибудет в Хельсинки уже в воскресенье вечером и в тот же день встретится с представителями посольства США. В понедельник глава США с представителями Белого дома встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, а затем пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Беседа продалжится за деловым обедом.
По словам анонимного представителя администрации США, темы обсуждения между главами государств в основном связаны с политикой безопасности. Это, в частности, война в Сирии и контроль над вооружениями, включая продление соглашения об ограничении ядерного оружия.
Справка:
Здание нынешней резиденции финского президента было построено в 1820 году для купеческого рода Хейденстраух. Первый этаж занимали магазины, второй - апартаменты купеческой семьи, а третий вообще сдавался в аренду. В 1837 году здание было выкуплено и реконструировано Карлом Энгелем для будущей резиденции императора России.Именно в этом здании вели переговоры Михаил Горбачёв и Джордж Буш в 1990-м.
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