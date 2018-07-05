Арестованная дочь чиновника-миллиардера Слабикова признала вину и попросилась домой

Дочь экс-руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Елена Слабикова признала, что помогала отцу в миллиардной афере. Почти два месяца в СИЗО сделали её сговорчивее, но ожидаемого снисхождения в суде она не нашла.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 5 июля Елену Слабикову доставили в Дзержинский суд на продление меры пресечения. Ей вменяют мошенничество на 4,7 миллиардов рублей. По версии следствия, 34 летняя предпринимательница состояла в организованной группе по хищению денежных средств строительных компаний, которые входили в саморегулируемые организации. Патронировал организации Григорий Слабиков, его дочери следствие отводит роль координатора.

«Слабикова вину признала», – уточнили в пресс-службе.

Суд арестовал её 13 мая.Тогда защита возложила ответственность за уголовное дело на банки, которые никак не повлияли на подозрительные переводы. Адвокаты настаивали, что для расследования достаточно ареста Слабикова-отца и отмечали, что, не думая, люди с высшим образованием вину признавать не будут. В СИЗО она пробудет как минимум до 11 августа.

Сам экс-руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора был арестован 11 мая. Вынимать деньги из всех банковских ячеек Слабиковых оперативники экономической полиции и ФСБ закончили только к вечеру 15 мая. До двух миллиардов наличных всё-таки не хватило.