УЕФА разрешил проводить четвертую замену в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил со следующего сезона (2018/19) проводить командам четвертую замену в соревнованиях под эгидой организации, в частности в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА 5 июля.

Команды смогут выпустить четвертого игрока, если игра перейдет в дополнительное время. В течение основного времени матча будет разрешено провести только три замены. При этом, если тренер сделал за 90 минут матча меньше трех замен, то она все равно будет иметь право на четвертую замену в дополнительное время.

Ранее впервые четвертая замена на чемпионатах мира по футболу была проведена в матче 1/8 финала Испания – Россия, когда Александр Ерохин вышел вместо Далера Кузяева.