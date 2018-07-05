Евросоюз решил ввести ограничительные меры в отношении зарубежной стали

Евросоюз решил ввести ограничительные меры в отношении зарубежной стали, импортируемой странами блока, сообщает 5 июля Reuters. Пока это только предварительное решение, одобренное комитетом представителей стран.

По данным агентства, ограничения не будут означать автоматического введения пошлин на ввоз. Мера направлена не против американской стали, а против возможного увеличения импорта вслед за введением пошлин в США. Евросоюз хочет сохранить его на прежнем уровне.

В Брюсселе ожидают, что поставщики, лишившиеся крупного рынка, захотят заместить его с помощью ЕС и этим негативно повлияют на конкуренцию. Брюссель установит квоту на поставки стали, исходя из статистики предыдущих лет. Ее превышение будет облагаться пошлиной в размере 25 процентов.

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на ввоз стали и 10-процентную — на импорт алюминия. Основные партнеры Вашингтона, включая ЕС, получили отсрочку, но 1 июня она истекла.

В ответ Еврокомиссия 22 июня объявила о введении 25-процентных пошлин на ряд американских товаров, включая кукурузу, бурбон, мотоциклы и джинсы. Из-за этого американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о переносе части мощностей за пределы страны, а компания Brown-Forman, владеющая брендом виски Johny Walkers’s, предупредила европейских потребителей о возможном росте цен на 10 процентов.