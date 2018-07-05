«Радио Свобода» заплатит за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свободы» по жалобе министерства юстиции России. Несвоевременное предоставление финансовой отчётности стоило 100 тысяч рублей.

Как пишет «Радио Свобода» 5 июля, вовремя заполнить и предоставить документацию, которую требуют от изданий из списка СМИ-иноагентов, корпорация не смогла из-за Минюста. Министерство затянуло с разъяснениями процедуры, и неоднократные запросы дело не ускорили. Когда практика предоставления отчётности вступила в силу, корпорация пропустила отведённые сроки.

В соответствии со статьёй 19.7.5-2 кодекса об административных правонарушениях непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента для юридического лица карается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Повторные нарушения могут стоить до 5 миллионов. «Радио Свобода» получила минимальный и припомнила, что в течение последнего года корпорацию неоднократно обвиняли в «попытках подорвать политическую систему России».

Статус иностранных агентов планируют расширить и на журналистов. Присваивать его хотят тем, кто за деньги участвуют в создании публикаций в средствах массовой информации, ранее получивших статус иностранного агента.