«Радио Свобода» заплатит за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свободы» по жалобе министерства юстиции России. Несвоевременное предоставление финансовой отчётности стоило 100 тысяч рублей.
Как пишет «Радио Свобода» 5 июля, вовремя заполнить и предоставить документацию, которую требуют от изданий из списка СМИ-иноагентов, корпорация не смогла из-за Минюста. Министерство затянуло с разъяснениями процедуры, и неоднократные запросы дело не ускорили. Когда практика предоставления отчётности вступила в силу, корпорация пропустила отведённые сроки.
В соответствии со статьёй 19.7.5-2 кодекса об административных правонарушениях непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента для юридического лица карается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Повторные нарушения могут стоить до 5 миллионов. «Радио Свобода» получила минимальный и припомнила, что в течение последнего года корпорацию неоднократно обвиняли в «попытках подорвать политическую систему России».
Статус иностранных агентов планируют расширить и на журналистов. Присваивать его хотят тем, кто за деньги участвуют в создании публикаций в средствах массовой информации, ранее получивших статус иностранного агента.
Справка:
Законопроект о СМИ-иноагентах Госдума приняла в ноябре 2017 года. Он стал ответом на регистрацию в США в качестве иноагента телеканала Russia Today. В январе 2018 года в первом чтении приняли документ с требованиями к таким СМИ и правилами репоста их публикаций. В реестре иноагентов сейчас находятся «Радио Свобода», «Голос Америки», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и канал «Настоящее время».