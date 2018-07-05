Потоптаться на Госстройнадзоре. Кто ведет атаку на Евгения Кима

Атака на главу петербургского Госстройнадзора вышла на новый уровень. От по-тихому вброшенных анонимных укоров в нечистоплотности перешли к публичности и указали место стройнадзоровскому Скруджу МакДаку.

В валютных предпочтениях руководителя Госстройнадзора обвинили 5 июля. Работа на подступах к офису службы кипела, вероятнее всего, ночью, и к утру всех спешащих по Зодчего Росси приветствовал веселящийся селезень-миллиардер. Диснеевский скряга с подписью «Ким» предупреждает: с рублями к нему не входить. Выходка с именным парковочным местом вряд ли стоила бы особого внимания, будь она первой.

Четыре месяца назад в кресло начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы сел Евгений Ким. Через три месяца о нём уже читали в анонимках. Нелестно чиновника характеризовали будто бы коллега из Смольного, застройщик из видных, тёзка бывшего вице-губернатора и походя притеснённая петербурженка. Кима обвиняли в халатности и злоупотреблениях, припоминали угрозы, но для правдоподобности не хватало конкретики. Письма дошли до Смольного, знакомые фамилии не дали сразу отбросить их как поклёп и требуемой служебной проверки жалобщики всё-таки добились.

«Вы писали?», – наверняка спросили в Смольном у вызванного начальника отдела Генплана комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Мюльберга, фамилия которого была указана в одном из писем.

«Не я», – открестился он. Остальные отреклись также, но только Мюльберг решил не забывать и пресечь. «Я же не знаю, что он еще напишет», – сказал он и привлёк к поискам компетентные органы. Если судить по разукрашенной парковке, то опасения его были не беспочвенны. Хотя в этот раз обошлось без чужих фамилий.

Между тем, это не единственный укол в сторону Госстройнадзора за месяц. По информации «Фонтанки», следующий нанесли через несколько дней после анонимных доносов, один из которых пытались «заверить» фотографией застройщика со всеми регалиями. Досталось не начальнику службы, а его заместителю Вячеславу Захарову.

Захаров как раз был в отпуске, но на звонки отвечал исправно. В том числе от высшего руководства строительных компаний. Частоту этих звонков, которые пришлись на пару дней, впору сравнить со спамом. Все как один тревожно твердили: «Готовы, поможем. Вы только назовите сумму». Интересовались, как оказалось, здоровьем, которое зама главы Госстройнадзора будто бы подвело. Говорят, застройщикам звонили «представители Вячеслава Павловича», рассказывали о непростом положении и дорогостоящем лечении. Номер для помощи тоже оставили. На беду бизнесмены откликнулись живо, но номером вряд ли воспользовались, предпочтя знакомый телефон Захарова: и здоровья пожелать, и номер счёта уточнить.

Сам Захаров к ситуации отнёсся с юмором: люди в его окружении умные, на развод не ведутся, в помощи, как теперь понятно, не откажут. Друзьям со смехом говорил, что столько звонков не получал даже в День строителя.

Это стандартная мошенническая схема, разве что уровнем выше взломанных страниц «ВКонтакте». Маловероятно, что на ней удалось заработать больше, чем на доверчивых пенсионерах, с регулярностью «выкупающих» внуков из тюрьмы. Однако шевеление вокруг Госстройнадзора не стихает: потуги пока выглядят бледно, но их уже можно нумеровать. И всё как будто бы намекает на деньги, с которыми в службу нужно идти.

Собеседники "Фонтанки" в Госстройнадзоре продолжают с подозрительностью смотреть в сторону застройщиков и ищут доброжелателя среди них. Причину видят в ужесточении правил. Так, называют приказ №68 от 17.05.2018 за подписью Евгения Кима. Как следует из документа, застройщики не получат разрешения на ввод домов в эксплуатацию, пока не закончат работы по благоустройству вне зависимости от сезона. Для жильцов вроде бы сплошные плюсы: отсутствие строительного мусора, брошенных вагончиков, зелёные газоны и ровный асфальт. Только вот в дом не въехать, пока все не будет доделано. Соответствующее предостережение разослано, приказ есть в открытом доступе, но на строительном рынке знакомы с ним не все.

Успевшие ознакомиться обеспокоены: приказ выглядит заведомо невыполнимым. Если следовать букве, то вводить дома будут исключительно в весенне-летний период.

«Абсурд», – характеризуют изменения игроки строительного рынка. – «В этом случае любому здравомыслящему строителю понятно, что все работы которые он произведёт, укладывая асфальт поверх толщи снега, ему придётся делать ещё раз».

Делаться это будет либо за свой счёт, либо за счёт потребителя. Либо, в случае несистемного застройщика, не делаться вовсе. Тогда, получив дом с благоустроенной территорией зимой, к лету жители получат мёртвые кустарники и растрескавшиеся деревья.

Говорят, что на уровне внутреннего распоряжения об этом знали ещё до подписания приказа. Но начальником службы Ким был назначен в весенне-летний период, и поначалу никто особо не обеспокоился. Насколько это создаст проблемы и как будет решаться вопрос, станет понятно осенью. Не забывают и о СНиПе (Своде правил приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов). В противоречие новому приказу он позволяет отложить благоустройство до весны. Лазейка остаётся, но проверить её до конца лета не удастся.

«У нас много противоречивых законов», – рассказывают застройщики, добавляя, что негласно чиновники закрывают глаза на неисполнение многих. – «Но при этом есть дамоклов меч, который висит над каждым застройщиком. Если он чем-то неугоден, то всегда можно найти 25 нарушений и жестоко его наказать».

Искать обиженных Госстройнадзору предлагают в другой стороне.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»