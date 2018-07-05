Страшный взрыв АЗС в Киргизии очевидцы сняли на видео

Две заправки, два газовоза, пять фур, два микроавтобуса и легковая машина – всех их частично или полностью уничтожил огонь в киргизском городе Баткен, на границе с Таджикистаном. Об этом 5 июля пишет «Вечерний Бишкек».

Пожар начался вечером 4 июля, а потушили его уже утром 5 июля. На одной из АЗС прогремел взрыв, и огонь перекинулся на соседнюю, а также на машины. По предварительным данным, причиной стало воспламенение автомобиля со сжиженным газом.

Пострадали четыре человека: трое граждан Таджикистана и один кыргызстанец.

Очевидцы зафиксировали на видео, как во время пожара со столбом чёрного дыма происходит мощный взрыв.

Видео: YouTube/Вечерний Бишкек