Священник под Кировом выехал на встречку и погиб: фура разорвала его Audi

В результате выезда на встречную полосу в Кировской области погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Советска протоиерей Михаил Ковальский, пишут 5 июля местные СМИ.

ДТП произошло 4 июля на 270-м километре федеральной автодороги Р-176, под Котельничем. По предварительным данным, на встречку выскочил именно священник на «Ауди» и столкнулся с фурой. Водитель грузовика жив, сообщает издание «Девятка».

«Говорят, что пошел на обгон и не заметил фуру», – рассказывают очевидцы в группе «Место происшествия – Киров» «ВКонтакте».

Михаилу Ковальскому было 34 года. В 2003-м он окончил Костромскую духовную семинарию и усердно нёс пастырское служение: восстанавливал храмы, организовывал строительство новых и занимался деятельностью воскресных школ, отмечает кировский портал «Навигатор».

У него осталась семья – жена и трое детей.

Отпевание Михаила Ковальского утром 6 июля совершит митрополит Вятский и Слободской Марк в Успенском соборе города Советска.