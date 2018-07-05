«Фонтанка» за 60 секунд — 5 июля

Повышение НДС может превратить Россию в Аргентину. Экономист Андрей Мовчан: как разрушение экономики дает возможность править долго и счастливо.

Кокошники нынче в цене. Объясняем, как устроен это рынок, и помогаем сэкономить: наш кокошник можно распечатать и раскрасить бесплатно. А к голове прикрепить канцелярскими скрепками.

Один светильник в метро может стоить 85 тысяч рублей. Футбольные фанаты, держите руки при себе. Город уже ухлопал на это дело несколько сотен миллионов рублей, и все в одну кассу – некое ООО «Кандела».

«Новичок 2.0» всплыл перед возможным полуфиналом Россия — Англия. Это ж-ж-ж неспроста.

Таможня выносит добро из дорогого бутика Beauty Residence на улице Чайковского. Часы, сервизы, дамские украшения. Оказалось, что и не добро это вовсе, а так, контрафакт.

На улице Веры Слуцкой снесут фитнес-центр, суши-бар и шаверму. И построят церковь. Шаверму-то за что?

Проспект Ветеранов тянуть до проспекта Буденного за миллиард рублей будет компания, связанная с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым. У компании «Орион Плюс» есть акционер Александр Усов, а у него – бизнес-партнер Валерия Пузикова, а у того — тесть. Вот он-то и есть Сердюков.

Цоколь исторического здания Васильевского острова из дерзко-синего перекрасили в нежно-розовый. Сказали, что так и было. И архивное фото приложили.

Музей авиации и космоса Сан-Диего выложил на своей странице в Facebook фотографию Су-25 во время парада в Санкт-Петербурге, с триколором и всей славой России. Так музей поздравил соотечественников с Днем независимости. Заработались. Просто космос.

В прокате — «Человек-муравей и Оса». Пишут, что это, возможно, лучшее, что выходило на студии Marvell.

В Финляндию идет жара. Финны с нами поделятся — не сыр ведь, на границе не задержишь.