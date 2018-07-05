Петербургская фан-зона ЧМ ждет миллионного посетителя

В пятницу, 6 июля, фан-зона чемпионата мира на Конюшенной площади в Петербурге примет миллионного посетителя.

Как сообщили 5 июля организаторы, миллионного и миллион первого посетителя фан-зоны будут торжественно встречать завтра около 16.00. На сцену их проводят волонтеры и группа барабанщиков. Участие в церемонии примет и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который вручит счастливчикам подарки.

Кроме того, почетные посетители распишутся на памятном мяче, где уже оставили свои автографы звезды мирового футбола, посетившие Северную столицу, и губернатор города Георгий Полтавченко.

Напомним, 6 июля пройдут два матча 1/4 финала чемпионата мира: между командами Уругвая и Франции в Нижнем Новгороде; второй – между Бельгией и Бразилией – в Казани.