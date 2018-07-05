Подполковника Следственного комитета привезли в суд по делу о взятке 5 млн

Начальник Ленинградского отдела Северо-Западного управления на транспорте СКР Роман Русаков доставлен в суд. Коллеги подозреваемого в получении особо крупной взятки просят его арестовать.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 5 июля Русакова с наручниками на запястьях подняли в зал судьи Артема Бродского. Подполковника сопровождала колонна оперативников и приставы.

В соседний зал завели его вероятного подельника. Известный в таможенных кругах Мушег Товмасян считается посредником во взяточничестве. Его и Русакова задержали накануне на Пионерской улице, где расположен Ленинградский следственный отдел.

По версии следствия, Русаков оценил в 5 млн рублей свои старания по уголовному делу о нападении на сотрудника Выборгской таможни. Обвиняемый Николай Шуляр якобы согласился заплатить за смягчение квалификации и смену ареста на подписку о невыезде. Он находится под стражей с конца декабря 2017 года, расследование подходит к концу, и после передачи дела в суд Ленинградский отдел не мог бы влиять на меру пресечения.

Русаков вину в получении взятки не признает.

Напомним, финн Кристиан Вииникайнен и гражданин России Николай Шуляр 27 декабря 2017-го не захотели подчиниться требованию проехать в зону специального досмотра на границе с Финляндией. Они протаранили шлагбаум и якобы вытолкали таможенника из машины на ходу.