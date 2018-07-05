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Строительство
05.07.2018 19:12
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Застройщики: Строительство у Пулковской обсерватории осудили, даже не изучив проекты

Строительные компании заявили о нарушениях в отчете петербургского отделения ИКОМОС (Международного совета по памятникам и достопримечательным местам), который сотрудничает с ЮНЕСКО. Градозащитники назвали застройку рядом с Пулковской обсерваторией опасной для памятника, но не показали методику и критерии оценки, а также не изучили сами проекты строительства, сообщает 5 июля Setl City. В самом ИКОМОС считают претензии беспочвенными.

Предварительный отчет ИКОМОС Петербурга был представлен 30 июня. Эксперты сообщили, что застройка вокруг Пулковской обсерватории нанесет урон культурной ценности памятника и сделает невозможными научные наблюдения. В ближайшие дни отчет должны направить в ИКОМОС России и Министерство культуры.

Застройщики утверждают, что документ составили с нарушениями. Эксперты оценили проекты жилых комплексов по информации на сайте, без привлечения застройщиков, без изучения документации и учета выданных согласований. «Отсутствует описание методики, по которой определяли признаки универсальной ценности объекта наследия и его элементов. Также неясно, на какие именно характерные признаки выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия, по мнению авторов отчета, окажет воздействие окружающая застройка», – сообщает исполнительный директор компании Setl City Игорь Влащенко (компания реализует проект «Планетоград»).

ИКОМОС СПб предложил полностью запретить строительство вокруг обсерватории, сохранив уже возведенные кварталы ЖК «На Царскосельских холмах». Непонятно, почему для этого комплекса сделано исключение, а для построенных домов ЖК «Планетоград» – нет, говорят в Setl City.

Кроме того, согласно руководству работы самого ИКОМОС, в отчете должен быть указан перечень заинтересованных лиц (застройщиков и собственников земельных участков, а также госорганов, отвечающих за охрану памятников). С ними должны были провести предварительные консультации. Однако девелоперов никто не предупредил о проведении оценки, заявляют в Setl City и компании «Пулково-Цветы», недавно получившей разрешение на строительство жилья на Пулковском шоссе.

В ИКОМОС Петербурга удивились претензиям. «Мы приглашали застройщиков к сотрудничеству еще в октябре 2017 года, когда начинали  оценку. Перед обсуждением 30 июня – еще раз предложили участвовать и представить замечания. Оба раза наши письма проигнорировали», – говорит член совета ИКОМОС СПб Николай Лаврентьев. По его словам, методика составления таких отчетов одна, она опубликована организацией, а документацию по проекту «Планетоград» эксперты получили через суд.

Страсти вокруг обсерватории кипят последние полтора года. Часть астрономов уверена, что жилая застройка Пулковских высот ставит крест на науке. Часть – утверждает, что наблюдения давно пора переносить в горы и заниматься не традиционными, а передовыми научными задачами. В итоге 5 июня Президиум Академии наук предписал перевести астрономические наблюдения из Пулково на другие наблюдательные базы.

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