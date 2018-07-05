Суд разрешил Смольному забрать Мальцевский рынок у арендатора

Комитет имущественных отношений выиграл суд против оператора Мальцевского рынка ЗАО «Аврора Инвест». Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщила 5 июля пресс-служба комитета.

Ранее Смольный расторг договор с ЗАО «Аврора Инвест» и отказал ему в приватизации рынка. Компания попыталась обжаловать действия КИО, но потерпела неудачу. Решение суда означает, что город сможет выставить здание на торги или найти ему инвестора по концессии.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Ранее КИО также расторг договор с оператором Кузнечного рынка и выиграл с ним суд в первой и апелляционной инстанциях. Сейчас объект находится под управлением подведомственного учреждения комитета — Агентства по развитию имущественного комплекса. Также Смольный прекратил отношения с арендатором Московского рынка и выиграл суд в первой инстанции.