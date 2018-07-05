«Давайте решать дела, как взрослые»: финские пивовары посоветовали Путину и Трампу сыграть в детскую игру

Небольшая пивоварня из Куопио уже воспользовалась предстоящим событием мирового масштаба и заявила о выпуске партии 10 тысяч бутылок, посвящённой саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

На этикетке лагера Путин и Трамп играют в «Камень, ножницы, бумага». Как пояснили в компании, весь их бренд основан на этой игре и выражении «Давайте решать дела, как взрослые». Такой совет пивовары решили дать президентам России и США, которые проведут переговоры 16 июля в финской столице.

«Мы знаем, что значит решать проблемы, поверьте, когда мы так говорим, никто не знает этого лучше нас. Мы знаем, вам приходится принимать сложные решения… но помните... вы всегда можете уладить такие вещи, как взрослые: с «Камень, ножницы, бумага», – обратились к лидерам пивовары.

Публикация от Samestari (@samuli_huuhtanen) 4 Июл 2018 в 6:33 PDT

Помимо этого, компания собирается выпустить 160 упаковок кофе по 250 граммов и уже сделала две сотни футболок с логотипом Путин – Трамп.

Напомним, что предприниматель из Турку в 2015 году во время встречи Владимира Путина и президента Финляндии Саулии Ниинистё выпустил фирменные конфеты и спички с портретом российского лидера.