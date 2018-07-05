Забирайте кокошник от «Фонтанки»: как самостоятельно сделать самый модный головной убор сезона

К матчу Россия — Хорватия «Фонтанка» выпустила лекала для производства главного атрибута болельщика российской сборной — кокошника. Появиться без него теперь будет уже моветоном, ведь ставшие интернет-мемом жующие болельщики туда придут в полном облачении.

А читателям нашего издания не нужно платить за него 1000 или 15 000 рублей, а понадобятся только ножницы, бумага и немного времени. Корреспонденты «Фонтанки» лично проверили инструкцию и организовали ходовые испытания макетов на собственных головах – все получается легко и держится отлично, исключая известные проблемы с аэродинамикой.

Прочитать подробную инструкцию, скачать файл с заготовкой и узнать сэкономленную с помощью редакции сумму можно в материале «Фонтанки» о том, как укокошенные футбольные болельщики скупают традиционные русские головные уборы.