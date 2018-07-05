Ещё одна смерть в огне: под Сызранью в «БМВ» сгорел депутат с женой

Снова в горящей машине погибли люди: сегодня ДТП под Сызранью (Самарская область) унесло жизни балаковского депутата Андрея Володихина и его жены Татьяны.

По данным местных СМИ, 5 июля около 5:30 на федеральной трассе М-5 «Урал», возле села Переволоки, на мокрой дороге столкнулись грузовик Isuzu и BMW под управлением депутата. Легковая машина вспыхнула, пламя перекинулось на грузовик.

Пара в «БМВ» погибла. Водитель «Исузу» был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Видео: YouTube/Видеоканал ИА «Взгляд-инфо»

По данным портала Sutynews, депутат с супругой возвращались в Балаково из самарского аэропорта «Курумоч», куда они ночью прилетели из Москвы (там они были три дня по делам). У них осталась дочь. 1 июля Андрей Володихин отметил 40-летие, отмечает «СрБК».

Володихин был избран в совет города Балаково III созыва по одномандатному избирательному округу №8. Он родился там же, в Балаково, 1 июля 1978 года. Одновременно с депутатской деятельностью работал в МТС – развивал интернет-направление и цифровое телевидение.

«Андрей Володихин из небедной семьи, он ни в чём себе не отказывал, любил гонять на большой скорости. Справедливости ради стоит признать, что при этом он был первоклассным водителем. В целом к Андрею практически все относятся положительно. У него было отличное чувство юмора. Несмотря на то, что депутат вёл свободный образ жизни, он реально помогал людям, всегда поддерживал действительно стоящие проекты», – рассказал агентству «СарИнформ» источник в администрации Балаковского района.

Чуть меньше месяца назад там же, на трассе М-5 под Сызранью, в районе посёлка Сборный, подобная участь постигла молодую семейную пару, ехавшую из Тольятти к родителям в село Малая Борла Ульяновской области, пишет «Маленькая Сызрань».

Мужчина и женщина погибли в огне также в результате столкновения с грузовиком 3 июля в Петербурге, на Киевском шоссе. Очевидцы пытались вытащить их из машины, но не успели. Момент столкновения попал на видео. Позже выяснилось, что ДТП было два.

21 июня в Москве двое молодых людей сгорели в дорогом «Мерседесе». По одной из версий, «Мерседес» врезался в микроавтобус «Фиат» столичного «Социального патруля», задел ещё два авто и загорелся. По соцсетям разошлись многочисленные видеозаписи этого страшного пожара.