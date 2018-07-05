Подозреваемый в убийстве подруги за посещение сайта знакомств арестован в Петербурге

В Санкт-Петербурге на два месяца арестован водовоз Аркадий Баглай, заподозренный в убийстве подруги из ревности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 5 июля Калининский суд вынес постановление о заключении Баглая под стражу до 3 сентября. Обвинение фигуранту не предъявлено.

По версии следствия, занимающийся развозом питьевой воды Баглай вывез 39-летнюю подругу в лес, убил и закопал. Мотивом преступления считается ревность. Женщина была зарегистрирована на сайте знакомств, об этом стало известно подозреваемому. Потерпевшая пропала 30 июня, поиски велись неделю.