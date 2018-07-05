Пиотровский одобрил проект реконструкции Левашовского хлебозавода

Всемирный клуб петербуржцев во главе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в целом одобрил проект создания культурного пространства на Левашовском хлебозаводе.

Как сообщила 5 июля пресс-служба Группы RBI, накануне застройщик провел для членов клуба экскурсию по территории хлебозавода, где он намеревается создать новое общественно-культурное пространство. Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский и директор по маркетингу Михаил Гущин показали сегодняшнее состояние исторического памятника: предаварийное состояние фасадов, кровли и перекрытий, бывшие цеха с дырами в полу от утраченного оборудования, хаотичная поздняя застройка окружающей территории, скрывшая Левашовский хлебозавод от глаз горожан. «Проход по территории Левашовского хлебозавода впечатлил во многих отношениях, – комментирует Михаил Пиотровский. – Я не ожидал увидеть в самом центре города подобную степень запустения, и с архитектурной точки зрения, и с человеческой. Поэтому очень важно, чтобы тот проект, о котором мы сегодня говорим, был реализован. Есть хорошая идея, и есть все возможности для ее воплощения».

В 2018 году на территории Левашовского хлебозавода должно начаться создание общественного культурного центра. Известный петербургский историк, педагог и публицист Лев Лурье уже приступил к формированию экспозиции, посвященной жизни этой части Петроградской стороны в годы блокады Ленинграда, и созданию лекционной программы. Возле Левашовского хлебозавода запланировано возведение нового жилого дома на 199 квартир, разрешение на строительство которого было выдано Группе RBI в июне 2018 года.

Общий объем инвестиций в проект, включая строительство нового жилья, составит около 3,5 млрд рублей, в том числе порядка 1 млрд рублей компания готова вложить в реконструкцию Левашовского.