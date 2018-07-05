Ростуризм: Чемпионат мира привел в Петербург 600 тысяч туристов

Чемпионат мира значительно повысил средний туристический поток во все города, где проходят игры мундиаля. Об этом 5 июля заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, всего города-организаторы приняли более 5 млн туристов. Лидером по турпотоку стала Москва — 2,7 млн человек. Петербург на втором месте — 600 тыс. человек. Ненамного отстал Сочи — 519 тыс. А вот следующая за ним Самара смогла привлечь уже всего 224 тыс. туристов. Меньше всего людей приехали в Волгоград — 111 тысяч. Средний прирост турпотока во всех городах мундиаля составил 74%. Причем по этому показателю в несомненные лидеры выбился Саранск. Приехали туда 160 тыс. человек, а вот в процентах прирост составил 1678% (в Москве — всего 19%).

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в самом разгаре. Официальные туристические итоги мирового футбольного первенства будут подведены после его завершения. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что мероприятие проходит успешно. Оно привлекло большое количество гостей из России и из-за рубежа и обеспечит мощный долгосрочный позитивный эффект для индустрии всей экономики страны», – подчеркнул Сафонов.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Россия впервые в истории прошла в 1/4 финала — 7 июля национальная сборная сыграет с Хорватией.