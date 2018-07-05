Россияне за месяц заработали на финской границе три сотни штрафов

В июне финские пограничники на границе с Россией выписали 298 штрафов. Об этом 5 июля сообщает Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Самым распространённым правонарушением стало наличие в машине радар-детектора. Его использование в Финляндии запрещено и карается штрафом даже в том случае, если устройство просто лежит выключенным в бардачке. Второй причиной денежных взысканий стали травматические пистолеты, с которыми россияне едут в Финляндию. Их наличие считается лёгким нарушением закона об огнестрельном оружии.

Кроме того, в 36 случаях было начато предварительное расследование. 18 человек получили обвинение по статье «Владение опасным предметом» (к ним относятся, например, предметы самообороны, такие, как кастет или электрошокер). Четверо попались на пьянстве за рулём. Остальные погорели на контрабанде.

Помимо этого, пограничники обнаружили у туристов поддельные документы: четыре штампа о въезде/выезде, четыре таможенные печати, три страховки и две регистрации.

Въехать в Финляндию из-за отсутствия необходимых документов не смогли 63 человека. Пятеро иностранцев попросили убежища.