«Пляжный» Fiat 500 возродился – у него пол, как у яхты, и душ

Культовый автомобильчик Fiat 500 отмечает 60-летие. Подарка сразу два. Об этом 5 июля пишет Top Gear.

Спецверсию под названием Fiat 500 Spiaggina'58 выпускает сама компания Fiat. Это серийный квазикабриолет 500C с особой отделкой и декором. Таких автомобилей будет всего 1958 штук – в 1958 году состоялся дебют Spiaggina. Модель выполнена в нежно-голубом цвете Volare Blue (volare в переводе с итальянского означает «лететь») с тканевой крышей. У неё 16-дюймовые ретроколёса, хромированные корпуса зеркал, двухцветный салон, два мотора на выбор: атмосферник 1,2 мощностью 69 л.с. или 900-кубовый турбомотор TwinAir мощностью 85 л.с. Это будут самые дорогие автомобили в заводской гамме, отмечает «Авторевю», – начальная цена составит 21 350 евро.

Видео: YouTube/MOTOR1 US

Второй подарок более необычный.

Предысторию напоминает Motor1. Spiaggina, то есть «пляжный», – так прозвали в народе Fiat 500 Jolly с открытыми кузовами без дверей, появившийся на улицах Италии 60 лет назад. Он выпускался тогда еще независимым ателье Ghia, а продавался через фиатовскую дилерскую сеть в Европе и в Америках.

«Подарочную реплику» Spiaggina создали ателье Garage Italia и дизайн-студия Pininfarina в сотрудничестве с техническими специалистами Fiat. У автомобильчика также нет крыши, низкое ветровое стекло, как у винтажных спидстеров (альтернативный вариант – с низким дефлектором вместо полноценного стекла), вместо передних кресел водителя и пассажира – единый диван с водонепроницаемой обивкой в стиле 60-х. На месте заднего сиденья и багажника оборудована изолированная грузовая площадка с деревянным полом, как у яхт, и встроенным душем, чтобы отмыть обувь или инвентарь от пляжного песка. Кузов выкрашен в «летние» цвета – тот же «летящий» Volare Blue и жемчужный Perla White.

Пляжный Fiat 500 Spiaggina можно приобрести у европейских дилеров «Фиата». Двигатель – любой из моторной гаммы Fiat 500.