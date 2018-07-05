Свыше трех тысяч клиентов «Натали Турс» вернут в Россию в течение двух недель

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что за рубежом на сегодняшний день находятся 3590 клиентов туроператора «Натали Турс», сообщает 5 июля Russia Today со ссылкой на ТАСС.

«До конца недели будет возвращено на основании чартерной авиационной перевозки порядка 500 клиентов «Натали Турс». И в течение ближайших двух недель ещё порядка 3000 человек тоже будут возвращены», — уточнил Сафонов.

В четверг, 5 июля, туристическое агентство «Натали Турс» приступило к выплате компенсаций клиентам, чьи поездки отменились. Однако суммы, которыми располагает компания, пока невелики. За 4 июля на прямые финансовые выплаты было направлено 800 тысяч рублей. Клиенты компании уточняют, что туры стоили и по 200 тыс. рублей, и значительно дороже.

Напомним, 4 июля глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех путевок, а в проблемах компании обвинил успехи российской сборной по футболу.

В Петербурге уже работает «горячая линия» Роспотребнадзора для пострадавших клиентов «Натали Турс». Дозвониться до специалистов можно по телефонам: (812) 575-87-93 и 8-800-555-49-43.

Напомним, проблемы испытывают и две петербургские организации – «Матрешка-Тур» уже закрылась и готовится выплачивать компенсации, а ранее принадлежавшая ей, но проданная из-за долгов «Аврора БГ» приостановила чартерную программу.