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Чемпионат мира по футболу 2018
06.07.2018 10:26
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Вход на стадион закрыт за митинг и репост. Как петербургский болельщик угрожает обороноспособности страны

Петербуржец Игорь Музыченко две недели «вылавливал» билет на матч Австралия - Дания. Но на стадион в Самаре его не пустили, и смотреть игру ему пришлось по телевизору в центре оформления паспортов болельщика — это все, чем там смогли помочь. Теперь болельщик гадает, за что именно пришла расплата в виде блокировки FAN-ID.

Вход на стадион закрыт за митинг и репост. Как петербургский болельщик угрожает обороноспособности страны

из личного архива

Петербургский менеджер по продажам Игорь Музыченко — большой любитель футбола. Он купил два билета на матчи Россия -Египет на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 19 июня и Австралия – Дания – на «Самара Арене». Петербургский матч, как мы все помним, удался. Музыченко оформил себе паспорт болельщика, сходил на стадион на Крестовском и вернулся оттуда довольный и без приключений. А 21 июня самолетом вылетел в Самару. 

Билет на матч в Петербурге

Фото: из личного архива

«Я не успел воспользоваться трансфером для болельщиков, потому что купил билет в последний момент, – рассказал Игорь Музыченко «Фонтанке». – Две недели я его вылавливал в системе, практически не отходя от компьютера. Мне повезло — я поймал самый дешевый билет для граждан России, 4-я категория, 1280 рублей». Авиаперелет до Самары и обратно обошелся еще в 14 тысяч. Но кто считает, если речь идет о мечте.

А в Самаре что-то пошло не так.

Билет на матч в Самаре

Фото: из личного архива

«На стадион меня не пустили. Турникет загорелся красным, попробовали другой — та же история. Мне сказали, что мой паспорт болельщика заблокирован и надо пройти в центр оформления FAN-ID рядом со стадионом, – говорит Игорь Музыченко. – Но там мне только подтвердили блокировку. И не смогли сказать ни когда, ни по какой причине это произошло». 

Билет расстроенный петербуржец в итоге пристроить не успел, отдал за символические 200 рублей сотруднику центра выдачи паспортов. Тот сходил на матч, а потом вернул билет — Музыченко все это время смотрел на борьбу австралийцев с датчанами по телевизору, установленному в центре. Вечером, несолоно хлебавши, болельщик отправился в аэропорт.

Вопросы остались.

О том, что заявка на FAN-ID может быть отклонена без объяснения причин, еще в прошлом году сообщал директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко. Но болельщики, например из Австралии, узнавали о том, что не получат свой паспорт болельщика, задолго до начала матчей, а не у входной группы. Похожая история была во время Кубка конфедераций

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Вот что говорится в положении о паспорте болельщика: «В выдаче персонифицированной карты зрителя может быть отказано или персонифицированная карта зрителя может быть аннулирована, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка или если имеется информация о фактах нарушения зрителями спортивных соревнований общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий за пределами территории Российской Федерации либо нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации или о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Музыченко не числится в списках буйных болельщиков, составленных ГУ МВД по России, перед петербургскими правоохранительными органами тоже чист. Последний административный штраф был ему выписан еще в 2004 году — за утрату паспорта. Машину не водит, соответственно, долгов по штрафам нет. Загранпаспорт — есть, виза действует, за кордон выпускают без проблем. 

«Единственное, что приходит в голову, — 20 июня я сделал на своей странице «ВКонтакте» репост сообщения о том, что футбольный комментатор Уткин и экс главный тренер сборной России Слуцкий были сняты с эфира Первого канала за упоминание имени Навального», – пытается угадать причину своего огорчения Музыченко. Но лукавит. 

Он — человек с активной жизненной позицией и за ним не только невинный репост. Игорь Музыченко ходил на митинг против наречения моста через Дудергофский канал именем Героя России Ахмата Кадырова, в "Фейсбуке" критиковал его сына, Рамзана Кадырова, за идею провести референдум о продлении полномочий президента Путина, поучаствовал в Объединенном конгрессе демократов в гостинице "Москва", поработал наблюдателем на президентских выборах аж в Карачаево-Черкесии. 

На выборах Музыченко отличился: написал три жалобы на работу избирательной комиссии участка № 64 в селе Орджоникидзе на въезде в город Карачаевск. Во-первых, председатель комиссии не дал петербуржцу сверить данные паспортов внезапно подъехавшей на участок группы граждан со списками избирателей, во-вторых, при подсчете бюллетеней оказалось на 140 штук больше, чем было выдано, в-третьих, после подсчета голосов комиссия не опечатала бюллетени и не отправила их в ТИК. В ответ сотрудники комиссии накатали на Музыченко встречную жалобу — мол, вмешивался в ход выборов. 

Никаких последствий эта встречная жалоба не имела. Кроме, возможно, аннулирования FAN-ID три месяца спустя. Жернова системы, конечно, мелют медленно, но почему тогда на матч Россия – Египет они злодея пропустили?

Есть еще один нюанс — билет, по которому Музыченко прошел 19 июня на «Санкт-Петербург Арену», он купил с рук. Но опять же есть масса примеров, когда люди поступали так и спокойно проходили на следующие матчи. 

Забывать обиду Музыченко не намерен. «Причин аннулирования документа мне не объясняют, апелляцию на это решение подать невозможно, – говорит он. – У меня есть большое желание подготовить иск  в суд с требованием открыть причину такого решения и потребовать компенсации морального и материального ущерба. Более того, никто не предоставляет мне документ, подтверждающий, что паспорт не действует. В личном кабинете моя заявка на паспорт вообще исчезла, как будто ее не было. Только по телефону горячей линии подтверждают: была, но теперь документ недействителен». 

Пока же Игорь Музыченко пожаловался депутату по месту жительства. «Яблочник» Борис Вишневский направил запрос в Минкомсвязи. Но и там только разводят руками. «Официальный ответ придет только через месяц, а пока источник в Минкомсвязи сообщил мне, что министерство является только исполнителем и аннулирует паспорта болельщиков только по требованию ФСБ. При этом министерству не объясняют причин блокировки паспортов, только присылают фамилии. А причин может быть две: либо человек был замешан в беспорядках, либо ФСБ сочла его «нежелательным» по какой-то своей логике». 

«Фонтанка» также ожидает из Минкомсвязи ответа на свой запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. А Игорь Музыченко продолжает смотреть матчи чемпионата мира по телевизору.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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