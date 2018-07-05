На «Авроре» возобновил работу храм. Спустя 100 лет

В центральной части «Авроры» по сохранившимся чертежам восстановили православный храм, который был упразднен в 1917 году. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Внутри сооружения находится раздвижной иконостас и необходимые предметы церковной утвари. Теперь в восстановленном храме будут проходить богослужения и литургии.

Напомним, что «Аврора» входит в боевой состав Балтийского флота. Крейсер первого ранга был построен в 1903 году. Он принимал участие в русско-японской войне (1904 – 1905), Первой мировой войне (1914 – 1918), в событиях Гражданской войны и военной интервенции в России (1918 – 1922), а также в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) — правда, уже стоя на месте.