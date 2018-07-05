Россияне стали чуть чаще ездить в Финляндию

Российско-финляндскую границу за полгода пересекли 4,278 млн раз, причём 3,420 млн из них пришлось на пункты пропуска Юго-Восточной Финляндии и Ленобласти. Об этом 5 июля сообщает Пограничная охрана Финляндии.

В то время как общий трафик по сравнению с первым полугодием 2017 года сократился на 1%, турпоток россиян немного подрос (на 0,3%). В июне Суоми привлекла более 570 тыс. российских туристов, что на 8% больше, чем годом ранее. Всего за шесть месяцев россияне пересекли границу соседнего государства более 3 млн раз.



Наиболее сильное падение трафика наблюдается на карельских пунктах пропуска – «Вартиус» (-6%) и «Куусамо» (-8%). Рост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом наблюдается лишь на МАПП «Иматра» («Светогорск»).

Главной целью поездок россиян в Финляндию по-прежнему остаётся шопинг. На что тратят деньги наши соотечественники в Суоми, читайте в материале «Фонтанки».