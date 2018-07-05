Дзагоев полностью восстановился и готов сыграть с Хорватией

Хорошие новости пришли из сборной России по футболу за два дня до судьбоносного матча с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата мира. Полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в самом первом матче на турнире против Саудовской Аравии, восстановился и готов сыграть против хорватов.

Перед матчем 1/8 финала с Испанией главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже говорил, что Дзагоев может сыграть, но футболист в итоге так и не вышел на поле, хотя был заявлен. В среду, 4 июля, Дзагоев пропустил тренировку из-за миофасциального синдрома мышц спины. Однако, по его собственным словам, сейчас уже все в порядке.

«Старая травма, спина. Чуть-чуть заклинило, сейчас все нормально, тренировался в общей группе. Готов к игре», – цитирует Дзагоева Reuters.

Напомним, матч четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.