Военный самолёт США прибыл в Хельсинки для подготовки визита Трампа

В Хельсинки полным ходом идёт подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 16 июля. В четверг, 5 июля, в аэропорту Хельсинки-Вантаа приземлился военный самолёт с оборудованием, сообщают финские СМИ.

Аббревиатура AMC (Air Mobility Command) говорит о том, что воздушное судно работает под руководством ВВС и отвечает за транспортировку военных и оборудования. Груз из самолёта, по данным издания, увезли на нескольких грузовиках. Позже несколько фур, по словам очевидцев, разгрузили у отеля St.George, который находится в центре столицы, в начале Эспланады.

Оператор финских аэропортов Finavia и логистическая компания от комментариев отказались. В полиции подтвердили, что выделили полицейский кортеж из Хельсинки-Вантаа в центр финской столицы.

Газета Iltalehti высказала предположение, что отель St.George может стать местом размещения американской делегации. Номера люкс в нём стоят несколько сотен евро за ночь.

Ранее предполагалось также, что американцы разместятся в конгресс-отеле Hilton Kalastajatorppa на берегу Финского залива.

О возможных местах переговоров Путина и Трампа читайте в материале «Фонтанки».