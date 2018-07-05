Володин: Данные о пенсиях депутатов раскрыли, чтобы СМИ «не придумывали»

Госдума опубликовала данные о зарплатах и пенсиях депутатов для того, чтобы не было спекуляций на эту тему. Так необычное решение объяснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Сергея Иванова на пленарном заседании 5 июля.

«Многие информационные ресурсы берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 000 рублей», – цитируют Володина «Ведомости». При этом парламентарий не уточнил, какие именно ресурсы он имеет в виду. Отметим, согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы, пенсия парламентария составляет от 46 до 63 тыс. рублей. Это, конечно, меньше 100 тысяч, но все равно минимум в три раза больше, чем выплаты среднестатистическому россиянину (15 тыс. 400 рублей).

Отметим, пока в регионах проходят митинги с задержаниями, а в Москве несогласные с повышением пенсионного возраста приходят к стенам администрации президента, в столице начал работу неформальный штаб для пиара реформы, потому что «все плохо и нужно что-то делать».