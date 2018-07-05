Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Европейский союз 5 июля принял решение продлить антироссийские санкции до 31 января 2019 года.

«Решение (о продлении санкций. — Прим. ред.) последовало после заявлений президента Макрона и канцлера Меркель об имплементации Минских соглашений, представленных в Европейском совете 28 – 29 июня 2018 года», – об этом сообщается на сайте ЕС.

Отмечается, что в первую очередь запреты ЕС коснутся финансового, оборонного и энергетических секторов России.

Напомним, что в первый раз ЕС ввел санкции против России 31 июля 2014 года в ответ на действия российской стороны на Украине и в Крыму.