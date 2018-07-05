«Новичок» воскрес в Солсбери к чемпионату мира

Скотланд-Ярд не уверен в причастности Кремля к очередному отравлению в Солсбери, но связь с покушением на экс-разведчика Скрипаля проверяет. Появление «Новичка 2.0» перед возможным полуфиналом Россия - Англия не случайно, верят конспирологи.

Место происшествия//Andrew Matthews/PA Images/TASS

Граждан Великобритании Чарли Роули и Дон Стерджесс после поездки в Солсбери госпитализировали в критическом состоянии. Лаборатория Портон-Дауна нашла в их крови следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон требует от России объяснений, Кремль выражает сочувствие.

Роули и Стерджесс живут в небольшом городе Эймсбери (Amesbury) графства Уилтшир. Туристы знали его по Стоунхенджу, со вчерашнего дня населенный пункт приобрел всемирную известность как и его сосед – Солсбери. Пострадавших госпитализировали с разницей в несколько часов еще в субботу, 30 июня. Подозревали наркотическую передозировку, но симптомы подсказали полицейским отправить биообразцы Роули и Стерджесс в химцентр Портон-Дауна. К вечеру 4 июля Скотланд-Ярд получил результаты. В крови пациентов нашли «Новичок».

«Мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервного агента, который был идентифицирован как тот же, которым отравлены Юлия и Сергей Скрипали», – сообщил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу

Пострадавших нельзя причислить к социально благополучным гражданам. Стерджесс жила в Эймсбери в доме Джона Бейкера – городском центре для бездомных. Роули гостил у нее.

Эймсбери расположен в пятнадцати километрах от Солсбери, и перед госпитализацией 30 июня пара ездила туда. По предварительной версии, яд содержался в предмете, лежавшем в Парке королевы Елизаветы. Британские СМИ, ссылаясь на экспертов, предполагают: это мог быть шприц или другая емкость, в которой перевозили «Новичок» для Скрипалей.

По официальным данным, бывший разведчик и дочь отравлены через ручку входной двери дома. Ее будто бы смазали ядом в виде геля. Полицейский Ник Бейли, в крови которого тоже нашли следы «Новичка», первым осматривал особняк.

Дом Скрипаля находится в двух километрах от Парка королевы Елизаветы и в шаговой доступности от того места, где 4 марта в бессознательном состоянии нашли экс-разведчика и его дочь.

Нил Басу признал: «Мы сейчас не может утверждать, что «Новичок» был из той же партии вещества, которому подверглись Скрипали. Мы не делаем никаких предположений».

Вероятность допустил министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант. Он предположил, что жители Эймсбери при поездке в Солсбери отравились остатками «Новичка», который был использован против Скрипалей.

В Уилтшир съехались сто детективов Скотланд-Ярда. Жителей Солсбери призывают не поднимать с земли неизвестные предметы. Территория города частично оцеплена.

Версию целенаправленного покушения Великобритания точно не рассматривает. Это подтвердил министр безопасности Бен Уоллес.

Некоторую резкость допустил министр внутренних дел Саджид Джавид. Великобритания, по его словам, ждет реакции от России на инцидент в Эмсбери.

«Настало время Российскому государству достоверно объяснить, что произошло», – цитирует министра BBC.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал: «Это очень тревожные новости, они вызывают глубокую обеспокоенность в связи с неоднократными подобными проявлениями в Великобритании».

Причастность к отравлению Скрипалей и тем более случившемуся с Роули и Стерджесс Москва категорически отрицает.

Российские СМИ и интернет-пользователи дружно вспомнили свойства «Новичка». О них рассказывал ученый Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей яда. По его утверждению, вещество мгновенно вступает в реакцию с водой, и во влажном британском климате сразу потеряло бы токсичность и устойчивость.

Соразработчик «Новичка», бывший сотрудник филиала ГосНИИ органической химии и технологии Владимир Углев опровергал гидрофильность яда.

Тем не менее апрельское выступление Мирзаянова вызвало сегодня самые неоднозначные теории. Например, русскоязычный Telegram-канал телеканала RT активно развивает околофутбольную версию: «И вот как тут не думать про то, что все это происходит накануне 1/4 финала ЧМ?.. Мы ничего не хотим сказать. Никакой конспирологии, никаких выводов, шапочки из фольги. Но не задаваться вопросом про тайминг «Новичка 2.0» просто невозможно. Он случился на пике позитива по поводу России».

Видимо, RT намекает на то, что Англия и Россия в случае победы в своих четвертьфинальных матчах 7 июля встретятся в борьбе за финал, а зарубежная пресса в настоящее время отдает должное стране – хозяйке чемпионата за организацию и гостеприимность.

Еще одну неординарную версию выдвинули пророссийские пользователи Twitter: «Портон-Даун находится между Эймсбери и Солсбери. Прежде чем бездоказательно винить Путина, может, проверить утечку в лаборатории?»

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочери вызвало политические последствия. Десятки российских дипломатов были высланы из различных государств, некоторые посольства и консульства закрылись. Москва отреагировала, и в России количество иностранных дипмиссий ощутимо сократилось.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»