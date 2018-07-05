Лидер грузинской партии «Шишка» попросил в зоопарке страуса. Птица была ему нужна в суде

Зураб Джапаридзе, лидер грузинской оппозиционной партии «Новый политический центр — Гирчи» («Гирчи» переводится с грузинского как «Шишка») попросил у Тбилисского зоопарка одолжить ему страуса.

Как сообщает 5 июля Sputnik.Грузия, в письменном обращении к администрации политик пояснил, что хочет привести птицу 13 июля на заседание Тбилисского городского суда. В этот день суд будет рассматривать дело Джапаридзе о нарушении правопорядка и неподчинении требованиям полиции на майской акции протеста.

Политик заявил, что страус должен был символизировать положение, в котором сегодня пребывает грузинский суд, — «с головой в песке и не видящий реальности».

Несмотря на то, что Джапаридзе пообещал обеспечить птице безопасную транспортировку до зала судебных заседаний и полную сохранность, зоопарк отказал лидеру партии.

Директор учреждения Зураб Гуриелидзе отметил, что у них нет страусов. Есть только эму (относится к отряду казуарообразных). Впрочем, в любом случае, «одалживание животных или птиц на несколько часов — это исключено», поскольку «транспортировка животных связана с большим стрессом, а функция зоопарка — это забота о животных», – подчеркнул директор зоопарка.

Партия «Гирчи» несколько лет назад была создана бывшими сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Она известна своими неординарными инициативами: например, попытками смягчить наркополитику в Грузии, идеями создания криптовалюты, раздачи госимущества всем гражданам страны и так далее.