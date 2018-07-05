Петербуржец на «Мондео», повстречав приставов, заплатил 1,6 млн руб. с карточки

Перспектива ареста автомобиля заставила петербуржца, долгое время «откладывавшего» выплату алиментов и задолженностей по кредитам, активизироваться. 1,6 миллиона рублей он заплатил прямо на дороге.

Как сообщает 5 июля пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, такой значительный долг 35-летний мужчина накопил, «забывая» про алименты и два кредита. Приставам он так и объяснил: уже давно, мол, подумывал о погашении задолженностей, но всё как-то не было времени.

Приставы остановили его во время рейда системы «Поток». Скрывающихся от исполнительной власти должников объявляют в исполнительный розыск, и данные об их машинах заносят в электронную базу «Потока». Система вычислила Ford Mondeo мужчины на дороге, и приставы поставили его перед выбором – выплатить долг или расстаться с машиной. Он быстро принял решение и через банковский терминал внёс необходимую сумму по всем трём исполнительным производствам.

За июнь судебные приставы специализированного межрайонного отдела по совершению отдельных исполнительных действий петербургского УФССП взыскали на дорогах города 18,5 миллиона рублей различных задолженностей. За последнюю неделю июня в потоке автомобилей было выявлено 545 машин, принадлежащих должникам.

Приставы нередко оказываются вовлечены в сложные житейские перипетии. Например, в Кронштадте в конце июня алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – он ездил на приметной машине, принадлежащей одной из его бывших женщин. А в конце мая с помощью «Потока» была арестована «Порше Панамера» – на ней каталась молодая женщина, накопившая долг по транспортному налогу в 50 тысяч рублей. Платить на месте она отказалась, закатила скандал, вызвонила своего супруга и даже пообещала, что к нему присоединятся «более серьёзные структуры». Муж действительно приехал, но рассудил по-другому.