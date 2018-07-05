Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотеке

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

С 1 июля Банк «Санкт-Петербург» изменил условия ипотечного кредитования. Снижены ставки по большинству программ продуктовой линейки банка.

Базовые ставки по программе кредитования на первичном рынке «Новостройка» снижены на 0,25% и составляют теперь от 10% годовых. Первоначальный взнос от 20 % от стоимости квартиры. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 10 млн рублей. Срок кредита от 1 года до 25 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

На вторичном рынке снижение ставок составило 0,5%. Базовая ставка по программе «Квартира» теперь составляет от 10,5% годовых. Первоначальный взнос от 20 % от стоимости квартиры. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 10 млн рублей. Срок кредита от 1 года до 25 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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