Участковый прервал работы на спорной дороге в Новом Мурино: перед уничтожением ее решили обложить бордюром

Несогласованный проезд из ЖК «Новое Мурино» начали ограждать поребриком. На месте работала бригада из 6 – 7 рабочих, один погрузчик и один экскаватор. Технику и строителей разогнал прибывший на место участковый. Об этом 5 июля сообщают читатели «Фонтанки».

Как пояснили в администрации Красногвардейского района, представитель правоохранительных органов, вероятно, не знал, что это согласованная с властями временная мера, которая позволит сделать незаконный проезд более безопасным до тех пор, пока дорога не будет разобрана. В ближайшее время работы будут возобновлены. Кроме того, на перекрестке с Муринской дорогой, к которой примыкает выезд из «Нового Мурино», должны установить знак «Уступи дорогу».

Из-за незаконной дороги, идущей от ЖК «Новое Мурино», у его обитателей возникла конфронтация с соседями из ЖК «Новая Охта»: асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцировал утренние пробки для новоохтинцев. Жители «Новой Охты» также отмечали, что эта дорога создает угрозу для местных детей.

Глава Красногвардейского района, на территории которого находится несогласованный проезд и ЖК «Новая Охта», Евгений Разумишкин заявил, что незаконная дорога будет демонтирована. Спустя сутки вице-губернатор правительства Ленобласти Михаил Москвин уточнил: выезд для новомуринцев останется, но его построят в другом месте. До 6 июля власти Ленобласти разработают проект и передадут его на согласование в петербургские комитеты.