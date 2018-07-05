В Госдуме рассказали, какую пенсию получают депутаты

На фоне резонанса вокруг грядущего повышения пенсионного возраста Госдума решила показать, из чего складывается пенсия депутатов. На официальном сайте парламента 5 июля опубликован размер ежемесячных доплат, полагающихся народным избранникам. Судя по выкладке, прибавки к пенсии рядового не судимого депутата минимум втрое превышают среднюю пенсию рядового петербуржца.

Парламентарии, проработавшие в Госдуме от пяти до десяти лет, получают дополнительно 46 626 рублей, а у проработавших свыше этого срока доплата составит 63 581 рубль.

Без прибавки останутся пробывшие на должности менее пяти лет депутаты, а также попавшие под уголовную ответственность.

Для примера: по данным портала Promdevelop, средняя пенсия петербуржца со всеми доплатами составляет около 15 – 20 тысяч рублей.

Общая зарплата депутата Госдумы до выплаты подоходного налога составляет 399,3 тысячи рублей. Доплата к пенсии рассчитывается от номинальной суммы заработной платы в размере 84,7 тысячи рублей.

Напомним, о повышении пенсионного возраста заявил 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года будет постепенно повышаться до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек.1 июля по стране прокатилась волна митингов, а 4 июля около 200 недовольных реформой граждан пришли под окна администрации президента. Утверждается, что в Кремле создали неформальный штаб для пиара пенсионной реформы. Его сотрудники должны остановить падение рейтингов правительства и главы государства, вызванное непопулярным законопроектом. Реформу уже одобрили в петербургском Законодательном собрании, назвав «грабежом под футбольную анестезию».