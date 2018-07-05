Курсы евро и доллара продолжают расти
Банк России в очередной раз фиксирует ослабление рубля по отношению к европейской и американской валютам.
Официальный курс доллара 6 июля вырос почти на 3,5 копейки, до 63,26 рубля, а евро прибавил сразу 25,5 копейки, до 73,96 рубля. Банк России поднимает курсы евро и доллара всю последнюю неделю. Так, 4 июля доллар подорожал на 73 копейки, евро — на 85 копеек.
Ослабление рубля происходит на фоне удешевления нефти. Марка Brent торгуется на уровне 77,75 доллара за баррель.
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