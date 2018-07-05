Четыре пары из России поборются за «золото» ЧМ по перетаскиванию жён

В эти выходные в местечке Сонкаярви на востоке Финляндии пройдёт 23-й чемпионат мира по переноске жён. Придуманное финнами соревнование 6 – 7 июля соберёт более 80 пар со всего мира. Доказать, что своя ноша не тянет, приедут спортсмены из России, Эстонии, Польши. Чехии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Литвы, Швеции, Франции и Италии. От России на чемпионате выступит четыре пары, некоторые из которых участвуют в состязании не первый год (ранее Георгий Костюков и Яна Бессолицына рассказывали «Фонтанке» о своём опыте).

Весёлое состязание стало популярным и за пределами Финляндии. Так, соревнования по перетаскиванию жён этим летом проводились в штате Флорида, США.