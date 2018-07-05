Четыре пары из России поборются за «золото» ЧМ по перетаскиванию жён
В эти выходные в местечке Сонкаярви на востоке Финляндии пройдёт 23-й чемпионат мира по переноске жён. Придуманное финнами соревнование 6 – 7 июля соберёт более 80 пар со всего мира. Доказать, что своя ноша не тянет, приедут спортсмены из России, Эстонии, Польши. Чехии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Литвы, Швеции, Франции и Италии. От России на чемпионате выступит четыре пары, некоторые из которых участвуют в состязании не первый год (ранее Георгий Костюков и Яна Бессолицына рассказывали «Фонтанке» о своём опыте).
Весёлое состязание стало популярным и за пределами Финляндии. Так, соревнования по перетаскиванию жён этим летом проводились в штате Флорида, США.
Правила просты — мужчины должны пронести сквозь препятствия свои половинки. Участнику необходимо со своей ношей пробежать 250 метров через бассейн, наполненный водой, по асфальту, песку и т. п. Мужчина должен обладать выносливостью, а женщина должна быть не младше 17 лет и не легче 49 кг. Участвовать в соревнованиях не обязательно со своей законной супругой, можно и с женой соседа; единственное оборудование, которое можно использовать при переноске, – ремень.
В забеге участвуют две пары; если мужчина потерял жену по пути, то штраф — минус 15 секунд. По итогам соревнования победителей выбирают сразу в нескольких номинациях: самая быстрая, самая забавная и самая нарядная пара, самый сильный носильщик.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.