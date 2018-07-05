Обеспеченные россияне в 15 раз богаче бедных соотечественников

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала, что из года в год разница в доходах 10% богатейших россиян и 10% самых бедных держится примерно на одном уровне. Если в 2015-м разница в доходах была на уровне 15,7 раза, то в 2016-м она составила 15,5, а в 2017-м, по предварительным данным, этот показатель остался на уровне 15,3. Об этом 5 июля сообщает РБК.

При этом доля россиян, живущих менее чем на 10 долларов (примерно 630 рублей) в день, составила 6,5%.

В 2017 году, согласно опросу ВЦИОМ, бедняком был тот, кто зарабатывает меньше 15,5 тысячи в месяц. А три года назад эта планка была еще ниже — 11,173 тысячи на человека. То есть при зарплате в 11 200 бедняком считать себя было нельзя. Отметим, средняя пенсия в России, например, составляет 15 400 рублей.