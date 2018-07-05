Укокошенные: Футбольные болельщики скупают традиционные русские головные уборы

Продажи кокошников после матча с Испанией выросли втрое. Модели с триколором — уже дефицит. «Фонтанка» сделала обзор рынка и предлагает читателям инструкцию по изготовлению.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

После того как три жующих хот-дога болельщика в кокошниках попали в трансляцию футбольного матча Россия – Испания, спрос на национальный головной убор подскочил в несколько раз. Появиться без него на матче с Хорватией будет уже моветоном. А некоторые фанаты идут дальше и готовят к игре сборной костюмы царей.

Победа сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира превратилась в настоящий национальный праздник. Всем этот матч запомнился, во-первых, героизмом Игоря Акинфеева, сотворившего большое спортивное чудо, а во-вторых, прекрасной троицей болельщиков в кокошниках, жующих хот-доги. На следующий день после игры интерес к национальному головному убору, и так приличный с начала чемпионата, на сайте объявлений «Авито» вырос еще в три раза, а количество предложений – в два. Средняя стоимость за головной убор на площадке сейчас составляет 3028 рублей.

«В «Авито» правы, спрос вырос! В 2 или 4 раза, проследить сейчас сложно, – подтвердила Наталья Иванова, представитель петербургского магазина Kokoshnik. – Мы обычно специализируемся на работе с хореографическими детскими коллективами, ансамблями музыкальными. Лето у нас обычно «мертвый сезон», но благодаря чемпионату мира в этом году продажи не затихали».

По её словам, покупают кокошники и мужчины, и женщины, причем не только россияне, но и иностранцы.

«Берут в основном красный цвет либо под цвет российского флага или страны, которая играет. На игру со шведами многие покупали синие в золоте кокошники, – отметила Наталья. – По форме берут абсолютно разные – и купола, и цветочками, и ободочками. Ценовая категория от 300 рублей до 2000».

Писк моды – специальная версия кокошника в гамме триколора. Её заказывали на фабриках в Новгородской и Московской областях специально к мундиалю. Стоит она 1000 рублей, и её успех превзошел даже самые смелые ожидания — модель уже стала дефицитом.

Создатель петербургского бренда кокошников «Патриотка» Татьяна Домбровская, которая с 2015 года делает их во Всеволожске, подтверждает тенденцию.

«В этом году в принципе спрос больше, от того, что туристы стали больше покупать кокошников. Раньше это делали в основном петербуржцы. Приходят китайцы, итальянцы. У меня салон на Петроградской, и мы активно используем при продвижении в Сети такие технологии, как таргетинг, директ, сейл-рекламу, хештеги — перенаправляем людей к себе».

В «Патриотке» туристам предлагают кожаные головные уборы, расписанные под гжель, с кристаллами Сваровски, цены начинаются от 10 – 20 евро. А расшитый вручную кокошник с янтарем может стоить и 10, и 20 тысяч рублей.

Сотрудник мастерских «Санкт-Петербургского театра имперских зрелищ», Василий Назаров, добавил, что образ только с кокошником – это удел рядовых болельщиков. Посетители вип-трибун выбирают себе сразу целые костюмы. Люди приходят парами. Девушка одевается в русскую красавицу, а мужчина облачается либо боярином, либо сразу царем. Самое популярное — костюм Иоанна Грозного, с шапкой Мономаха. Стоит 2000 – 5000 рублей.

Но, как с сожалением отмечают все опрошенные российские производители, на рынке доминируют китайские кокошники из мягкого картона, стоимостью 100 – 150 рублей.

«То, что в основном надето на людях, это поточные кокошники, которые продаются в магазинах для иностранцев. Это китчевые вещи, никакие не кокошники – просто инопланетные шлемы. Их делают китайцы», – сокрушается Назаров.

При этом производители более долговечной отечественной продукции надеются, что после чемпионата россияне не забудут про кокошники.

«Я уверена, что кокошник войдет в моду как элемент современной русской одежды. Что люди увидят, что он очень круто смотрится с джинсами, и спрос даже увеличится», – мечтает Домбровская.

Инструкция к производству

Если у вас нет времени или денег на то, чтобы обзавестись самым модным аксессуаром сезона и не хочется переплачивать за китайскую поделку, «Фонтанка» предлагает свой бюджетный DIY-кокошник (самодельный). Потребуется минимум навыков и инвентаря. Базовый набор оборудования, который мы использовали: черно-белый принтер, ножницы и скрепки. Выйдет не так ярко, но в тренде. Конечно же, предлагаемый макет можно и нужно раскрасить. Лучше всего воспользоваться красками или фломастерами (в суровых условиях офиса подойдут маркеры и текстовыделители). Карандашами выходит не так ярко и очень трудоемко.

Для начала скачайте наш макет :

Скачайте выкройку кокошника в форматах JPEG и PDF:



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Автор: "Фонтанка.ру"

После того как вы вырежете основу кокошника и раскрасите ее по своему вкусу, аккуратно отогните более темные части внизу, чтобы головной убор аккуратнее сел, – это самый кропотливый момент подготовки.

Если вы не планируете выходить из дома или офиса, а специальных невидимок или ленты у вас нет, то можно закрепить кокошник на волосах обычными скрепками (тестовый образец продержался на голове нашей модели весь рабочий день). Если же имеется лента, то надрежьте черные кружки, предварительно соединив попарно для прочности, и продерните ее в получившееся отверстие.

Конечно, наш вариант совсем бюджетный, для большей плотности можно склеить пару листов бумаги или наклеить заготовку на картон. Однако помните, что кокошник – аксессуар хоть и красивый, но требующий определенных навыков – пробежка по коридору редакции «Фонтанки» выявила некоторые проблемы с повышенной парусностью изделия. Теперь понятно, почему русские красавицы вынуждены ходить так медленно и плавно.

О том, как сделать костюм Мономаха, мы расскажем в нашем клубе очумелых ручек в следующий раз.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру».