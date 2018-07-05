Citroеn сделал для путешественников очки от укачивания

Компания Citroеn создала очки от «морской болезни» и назвала их Seetroen (see на английском языке означает «видеть»). Об этом 5 июля сообщает пресс-служба компании.

Устройство решает проблему кинетоза (укачивания), возникающую у моряков и пассажиров автомобилей, автобусов и самолётов. Симптомы этого болезненного состояния испытывал хотя бы раз в жизни каждый третий человек, а регулярно от него страдают более 30 миллионов европейцев.

Как это работает? Внутри круглой оправы находится цветная жидкость. Она перетекает вправо-влево и вперёд-назад, воспроизводя линию горизонта, и таким образом устраняется конфликт сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств.

Очки надо надеть при первых признаках укачивания (в том числе поверх других очков). Через 10-12 минут они синхронизируют сигналы, поступающие от вестибулярного аппарата, с неподвижным предметом, на котором сфокусирован взгляд человека, например книгой или смартфоном, и нейтрализуют дисбаланс. Очки не имеют линз и предназначены для взрослых и детей старше 10 лет.

«Уровень эффективности этого медицинского приспособления, запатентованного и прошедшего необходимые испытания, равен 95 %», – отмечается в сообщении.

Видео: YouTube/Citroеn