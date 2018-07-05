Советы экспертов КЕЙ, которые помогут продлить жизнь наушникам

Магазин "Кей"

Для того чтобы ваши наушники служили вам верой и правдой долгое время, эксперты КЕЙ рассказали, чего не стоит делать с наушниками, где у них слабые места и как их укрепить.

Уязвимые места.

Чаще всего наушники приходят в неисправное состояние из-за повреждения провода. У провода есть несколько мест, которые наиболее подвержены поломке – это место выхода провода из штекера (джека), соединение провода с самим наушником и место разветвления проводов.

Что НЕЛЬЗЯ делать с наушниками.

Не обматывайте провод вокруг телефона или плеера, обращайтесь с ним бережно. Обмотайте провод вокруг трех пальцев и сложите в твердый чехол, это самый лучший способ продлить им жизнь. Старайтесь во время прослушивания музыки не вытаскивать часто гаджет из кармана. Не складывайте телефон в карман разъёмом вниз. Не размещайте наушники в заднем кармане штанов. Когда вы садитесь, то плющите провод и повреждаете его. Не выдергиваете наушники из ушей за провод. Не спите с наушниками. Берегите наушники от воздействия низких температур. Зимой, выходя на улицу, пропустите провод под одеждой. Не вставляйте и не вынимайте наушники из разъема во время воспроизведения музыки, поставьте на паузу. Не забывайте периодически чистить динамики от ушной серы. Если у вас есть домашние питомцы, то следите за тем, чтобы ваши наушники находились вне зоны досягаемости, иначе ваши любимцы могут погрызть провода, пока вы этого не видите.

Укрепляем слабые места.

Укрепить самое слабое место – выход провода из штекера – можно при помощи подручных средства, а именно при помощи пружинки от авторучки. Достаньте пружину, наденьте ее на провод через середину (как показано на картинке) и закрепите на штекере. Готово! Теперь место выхода провода из штекера защищено, но при это остается достаточно гибким.

Магазин "Кей"

Однако этот способ не сработает, если провод плоский. В этом случае можно капнуть клей на место потенциальной поломки и дать ему высохнуть.

Придерживаясь этих несложных советов, вы увеличите срок эксплуатации наушников и сэкономите немалую сумму.