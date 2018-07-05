Станислав Черчесов стал вратарем «Балтики». И это не шутка

Новичка с громким именем приобрел футбольный клуб «Балтика» из Калининграда. Как сообщает 5 июля официальный сайт команды, был подписан контракт с вратарем Станиславом Черчесовым — 23-летним сыном главного тренера сборной России по футболу. Контракт рассчитан на два года.

Черчесов-младший — воспитанник австрийского футбола. Профессиональную карьеру начал в 2012 году. В Австрии играл за «Ваккер-2» из Инсбрука (2012—2013 гг.), в России – за «Амкар» (2013—2014 гг.), московское «Динамо» (2014—2017 гг.) и «Черноморец».

Напомним, под руководством Черчесова-старшего сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, где 7 июля в Сочи сыграет против Хорватии.