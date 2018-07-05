Петербургского почтальона-оппозиционера отпустили после 20 дней принудительной психиатрической экспертизы

Стороннику петербургского движения «Весна» Петру Трофимову разрешили покинуть медицинскую палату и вернуться домой. Психиатрическая экспертиза в стационаре на улице Грибакиных длилась 20 дней.

Как рассказал «Фонтанке» Трофимов 5 июля, накануне в учреждении прошло заседание врачебной комиссии, после чего оппозиционеру разрешили вернуться к обычной жизни. Какой-либо справки о результатах экспертизы ему не дали.

По словам Трофимова, поводом для принудительного заточения стала консультация у психиатра в 1990 году. Он подчеркнул, что на учёте в ПНД никогда не состоял.

Экспертиза завершилась на десять дней раньше заявленного срока. Трофимов сказал, что за это время он успел потерять работу. По его словам, в больнице с ним не проводили никаких процедур, врач только интересовался состоянием его здоровья при ежедневных обходах.

Трофимова задержали ранним утром 14 июня. Тогда ему сообщили, что он якобы скрывается от следствия по уголовному делу, возбуждённому в 2014 году по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Производство касалось предыдущего места работы оппозиционера, где он якобы не вернул работодателю оборудование для сварочных работ. Активист утверждает, что имущество отдал.

Трофимов уже проходил амбулаторную судебно-медицинскую экспертизу, но следователи через суд настояли на принудительной госпитализации.

Ранее Петр Трофимов трудился не только сварщиком, но и почтальоном. «Фонтанка» рассказывала о его увольнении после возмущения зарплатой в 16 тысяч рублей. Тогда в вину поднявшему бунт работнику «Почты России» поставили недостаточно глубокое вложение в ящик газеты «Санкт-Петербургские ведомости».