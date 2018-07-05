Песков: Нельзя формально подходить к наказанию за репост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо найти компромисс между наказанием за распространение экстремистской литературы и формалистским походом к делам за репост информации в Интернете.

«Президент говорил о том, что здесь формалистский подход неуместен, когда это приобретает гипертрофированные формы. Поэтому, конечно, вопрос нужно регулировать», – цитирует 5 июля Дмитрия Пескова RT. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, к этому вопросу нужен «внимательный подход».

Вопрос жесткости наказания по первой части 282 закона поднимал на последней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. По словам президента, «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. В конце июня несколько депутатов внесли в Государственную думу ряд законопроектов, предусматривающих отмену уголовного наказания за репосты в Интернете.

Напомним, что в России несколько человек получили сроки за репост картинок или текстов в Сети. Например, одним из последних случаев стал арест на 30 суток главы штаба Навального Леонида Волкова, перепостившего на своей странице видео, на котором оппозиционера задерживают во время акции «Забастовка избирателей» 28 января на Тверской улице в Москве. В мае 2016 года один год и три месяца колонии-поселения получил житель Бердска за размещение в социальных сетях антиправославной картинки купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз осуждала происходящее. В 2017-м она вышла на свободу.