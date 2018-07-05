Белоостровское шоссе перекроют на несколько часов

На одну ночь будет перекрыто Белоостровское шоссе рядом с Белоостровом.

Как сообщается на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с 22 часов 7 июля до 7 часов 8 июля нельзя будет пересечь железнодорожный переезд «29-й километр» на перегоне Левашово — Белоостров направления Санкт-Петербург — Бусловская. На Белоостровском шоссе это участок рядом с ЗСД.

На переезде за ночь снимут рельсошпальную решетку в рамках модернизации путей.