Белоостровское шоссе перекроют на несколько часов
На одну ночь будет перекрыто Белоостровское шоссе рядом с Белоостровом.
Как сообщается на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с 22 часов 7 июля до 7 часов 8 июля нельзя будет пересечь железнодорожный переезд «29-й километр» на перегоне Левашово — Белоостров направления Санкт-Петербург — Бусловская. На Белоостровском шоссе это участок рядом с ЗСД.
На переезде за ночь снимут рельсошпальную решетку в рамках модернизации путей.
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