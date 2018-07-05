«Будет лучше». Полтавченко похвастался перед Путиным дефицитным бюджетом

Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, сообщается на официальном сайте главы государства 5 июля. В ходе беседы в Кремле глава Северной столицы проинформировал президента о достижениях в социально-экономической сфере за первое полугодие.

Полтавченко отметил, что индекс промышленного производства в Петербурге составил 103,5%, чуть хуже дела у розницы. В целом рост экономики в 2018-м продолжился.

– Собственные доходы подросли где-то на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во всяком случае, стабильный, пусть не такой скачкообразный, но рост экономики идёт. Думаю, что мы сработаем даже лучше, чем в 2017 году, – предположил губернатор.

За первый квартал Петербургу удалось привлечь порядка 82 миллиардов инвестиций. Полтавченко надеется, что сумма по итогу года будет не меньше, чем в 2017-м. Тогда в основной капитал привлекли 658 миллиардов рублей.

– И хочу доложить, мы на заседании правительства города утвердили стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, и в принципе в план мероприятий по реализации стратегии мы заложили все положения Вашего указа от 12 мая, в том числе и индикаторы. Сейчас идёт работа над формированием бюджета на 2019-й и последующие годы. В принципе, там как раз все статьи. Формирование бюджета идёт именно под задачи, которые поставлены в майском указе. Поэтому я думаю, что мы должны сработать не хуже, чем в 2017 году. Скорее всего, даже лучше, – пообещал Полтавченко.

Напомним, в конце июня Георгий Полтавченко подписал закон об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год. Из документа следует, что доходы города составили 512 миллиардов рублей, а расходы – 555 миллиардов. Дефицит казны составил 43,4 млрд рублей. Причем на 2018-й заложен еще больший дефицит бюджета — расходы, предположительно, составят 591 млрд рублей против 529 млрд дохода.