Проспект Ветеранов почти за 1 млрд рублей достроит компания, связанная с Сердюковым

Контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов за 964,8 млн рублей достался компании «Орион Плюс». Фирма стала единственным участником запроса предложений, отправив заявку с максимально возможной стоимостью работ.

Информация об этом была размещена на сайте государственных закупок. Как следует из проекта контракта, проспект Ветеранов будет достроен от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Протяженность нового участка дороги составит 2,3 км с четырьмя полосами движения, ширина каждой из которых — 3,5 м. Также на продолжении проспекта появятся шесть светофорных объектов и один железнодорожный переезд. Подрядчик должен закончить с работами до ноября 2019 года.

Выбрать компанию, которая продлит проспект Ветеранов, петербургской дирекции транспортного строительства удалось лишь с третьей попытки: с марта 2018 года за этот подряд боролись ПО «Возрождение» и «Орион плюс». Первый аукцион, проходивший в марте, забраковали петербургские антимонопольщики, по жалобе «Возрождения» обнаружившие нарушения в документации. По результатам второй попытки, прошедшей в мае 2018, заявки обеих компаний были отклонены.

Как писала «Фонтанка», одним из акционеров компании «Орион Плюс» является Александра Усова – бизнес-партнер Валерия Пузикова, зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.