Hyundai везёт в Россию новый Tucson и обещает другие новинки

Южнокорейская компания Hyundai в августе начинает продажи в России обновленного кроссовера Tucson и готовит ещё несколько новинок для российского рынка. Об этом 5 июля сообщает Autonews со ссылкой на представителя офиса южнокорейской марки.

Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютировал в этом марте на мотор-шоу в Нью-Йорке. У него изменились радиаторная решетка, фары головного света (теперь они с L-образными блоками светодиодных дневных ходовых огней), задние фонари, дисплей мультимедийного комплекса.

В США после обновления в моторную гамму Tucson вошли прежний двухлитровый 4-цилиндровый бензиновый мотор в 166 л.с. и новый 183-сильный 2,4-литровый безнаддувный двигатель, заменивший 177-сильную «турбочетвёрку». Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, недавно компания представила модификацию модели с силовой установкой на базе дизельного мотора, работающей по схеме «умеренного гибрида» (mild hybrid): двухлитровый 186-сильный агрегат в паре с 12-киловаттным (16 л.с.) компактным электромотором, выступающим в роли стартер-генератора. Такой кроссовер полноприводной и предлагается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с восьмидиапазонным «автоматом».

Нынешний Tucson в России доступен c 2-литровыми бензиновыми и дизельными агрегатами мощностью 149 и 185 л.с. соответственно, а также с 177-сильным 1,6-литровым турбомотором, работающим в паре с «роботом». Цены на модель начинаются от 1 369 000 рублей. Комплектации и цены на обновленный Tucson для российского рынка станут известны позже.

В 2018 году Hyundai собирается предложить нам ещё один новый кроссовер. На конец августа намечена российская премьера обновлённого кроссовера Santa Fe – он стал похож на компактную модель Kona.

В начале 2019 года в Россию могут привезти спортивный хэтчбек i30 N. Он комплектуется двухлитровой «турбочетвёркой», имеющей две стадии форсировки: 250 и 275 л.с. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, но впоследствии в список модификаций добавят версию с «роботом» Топовый хот-хэтч разгоняется до 100 км/ч за 6,1 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч.

Компания также рассматривает возможность продаж в России автомобилей с полностью электрическими силовыми установками. Такие модели если и появятся у нас, то не раньше 2020-2021 годов.